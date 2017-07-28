Dmitriy_od

Быстрое создание лендингов на конструкторах. Настройка эффективной таргетированной рекламы!

Привет!

Меня зовут Дмитрий и я 3 года занимаюсь маркетингом.

Работая в рекламной компании, у меня есть опыт успешного продвижения более 30 бизнесс-направлений.

Я специализируюсь на

- Разработке Маркетинговой структуры

- Разработке и создание Лендингов или многостраничных сайтов на любом конструкторе, но предпочитаю Тильду и Флексби

- Настройке таргетированной рекламы Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм

- Оформление и ведение соц. сетей

Примеры созданных лендингов

https://vmebel.in.ua/﻿

http://sgidom.com/﻿

http://mk-odessa.top/﻿

http://veanna.com.ua/

Имею опыт создания и продвижения страниц

- Он-лайн и офф-лайн тренингов и мероприятий

- Продажа недвижимости

- Продвижение кафе, ресторанов и доставки еды

- Продажа розничных товаров (одежда, гаджеты, товары широкого потребления)

Так же при необходимости

- Оформление соц.сетей

- Создание контент-плана

- Ведение соц.сетей (10-30 постов в месяц)