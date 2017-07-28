Dmitriy_od

Необходимо сделать так, чтоб можно было запускать рекламу на фб и платить только за конверсии на лендинге.
Привет!
Меня зовут Дмитрий и я 3 года занимаюсь маркетингом.
Работая в рекламной компании, у меня есть опыт успешного продвижения более 30 бизнесс-направлений.
Я специализируюсь на
- Разработке Маркетинговой структуры
- Разработке и создание Лендингов или многостраничных сайтов на любом конструкторе, но предпочитаю Тильду и Флексби
- Настройке таргетированной рекламы Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм
- Оформление и ведение соц. сетей
Примеры созданных лендингов
Имею опыт создания и продвижения страниц
- Он-лайн и офф-лайн тренингов и мероприятий
- Продажа недвижимости
- Продвижение кафе, ресторанов и доставки еды
- Продажа розничных товаров (одежда, гаджеты, товары широкого потребления)
Так же при необходимости
- Оформление соц.сетей
- Создание контент-плана
- Ведение соц.сетей (10-30 постов в месяц)
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Поставить Yclients на лендинг flexbe Во вкладках должны быть: Меню, Услуги, Цены, Мастера, Запись, Фото, Отзывы Должно быть на примере https://thebrowbar.ua/ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад