DmitryKukushkin

Сделать шапку для сайта http://cardstore.com.ua/ Тон голубой/синий.
Дмитрий Кукушкин DmitryKukushkinDmitryKukushkin
- $50Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется человек знакомый с asp.net и ms sql для создания мини-сайта (в наличии несколько). Оплата не высока, зато хороший отзыв и помощь в разработке. Главное в этом проекте -- опыт. Нужны способные люди с небольшим опытом.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть небольная программа, к которой нужно сделать тех описание. Примерно получится на 2 страницы A4. Сначала будет сделано на русском языке, потом переведено (по желанию перевести можете вы). Необходимо знание .Net платформы. Желателен опыт разработки программ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $20
Есть WMSigner написанный на C#. Ваша задача сделать 12 интерфейсов на C# http://www.webmoney.ru/rus/developers/interfaces/xml/index.shtml. То есть должно быть 12 проектов VS. Образец 1 интерфейса вы получите. Так что знать много не нужно будет. Обязательны комментарии в проекте на ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Господа. Нужно перевести http://sourceforge.net/projects/wmsigner/ с C++ на си шарп. Важно сохранение полной функциональности. Сроки не важны, то есть могу подождать неделю-две. Хотя работы там на день максимум. Пишите свои условия на main [at] voliacable [dot] com c заголовком: ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад