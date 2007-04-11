DmitryKukushkin

Дмитрий Кукушкин DmitryKukushkin

 
40 летУкраина/Херсон
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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  • Создание мини-сайта ASP.Net 2.0 (для начинающих)

    $50

    Требуется человек знакомый с asp.net и ms sql для создания мини-сайта (в наличии несколько). Оплата не высока, зато хороший отзыв и помощь в разработке. Главное в этом проекте -- опыт. Нужны способные люди с небольшим опытом.

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тех описание для программы на .Net

    $50

    Есть небольная программа, к которой нужно сделать тех описание. Примерно получится на 2 страницы A4. Сначала будет сделано на русском языке, потом переведено (по желанию перевести можете вы). Необходимо знание .Net платформы. Желателен опыт разработки программ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • XML-интерфейсы для WebMoney C# (начинающим)

    $20

    Есть WMSigner написанный на C#. Ваша задача сделать 12 интерфейсов на C# http://www.webmoney.ru/rus/developers/interfaces/xml/index.shtml. То есть должно быть 12 проектов VS. Образец 1 интерфейса вы получите. Так что знать много не нужно будет. Обязательны комментарии в проекте на ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевести с C++ на C#

    Господа. Нужно перевести http://sourceforge.net/projects/wmsigner/ с C++ на си шарп. Важно сохранение полной функциональности. Сроки не важны, то есть могу подождать неделю-две. Хотя работы там на день максимум. Пишите свои условия на main [at] voliacable [dot] com c заголовком: ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад