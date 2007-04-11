DmitryKukushkin

Есть WMSigner написанный на C#. Ваша задача сделать 12 интерфейсов на C# http://www.webmoney.ru/rus/developers/interfaces/xml/index.shtml. То есть должно быть 12 проектов VS. Образец 1 интерфейса вы получите. Так что знать много не нужно будет. Обязательны комментарии в проекте на ...