Делаем продающие сайты

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь разработкой сайтов и их продвижением в интернете со своей командой.

Преимущества работы со мной:

Бюджет, который соответствует пожеланиям заказчика и сложности работы.

Многолетний опыт, подкрепленный портфолио и отзывами довольных клиентов. Отзывы тут!﻿

Возможность заказать разработку и продвижение под ключ - вы будете точно знать, что получите не только тот сайт, который хотите, а и его продвижение в сети интернет. Внесу правки и помогу с дальнейшей настройкой сайта

БЕСПЛАТНАЯ поддержка разработанных мною сайтов в течение месяца и хорошая скидка на продвижение в дальнейшем.

Работаю исключительно над одним проектом. Это исключает риски задержки сроков. И гарантирует выполнение работы четко и в срок, оговоренный в самом начале.

Удобный способ оплаты - я предпочитаю работать поэтапно, поскольку при таком подходе вы платите только за результат, а я защищаю себя от недобросовестных заказчиков, желающих получить сайт и не заплатить за него

Оптимизация сайта под запросы в гугл и яндекс. Учтите, что это длительная работа и ее результаты можно оценить только спустя несколько месяцев для новых сайтов

Разработка рекламной кампании под ключ с учетом особенностей вашего бизнеса. Привлечение целевых клиентов на сайт. Маркетинговый анализ рынка вашей сферы деятельности.

БЕСПЛАТНАЯ тестовая неделя рекламной кампании помогут протестировать вашу товар/услугу в интернете. Так же я составлю документ с рекомендациями для удешевления рекламы в будущем

Наши навыки:

Адаптивная и кроссбраузерная верстка

Оптимизация сайта под мобильные устройства.

Интеграция готовой верстки на CMS WordPress

Разработка сайтов и интернет магазинов под ключ

SEO

Яндекс Директ и Гугл Adwords

Яндекс Метрика и Гугл Аналитика

Реклама в социальных сетях

https://bank.ua/

http://xn----btbfgrnb3ap1a7b.xn--p1ai/

https://xn--90acgbb0bdgr1l.xn--p1acf/

http://printmoscow.ru/

https://maksfishing.com.ua/

http://www.aimiartist.ru/

http://biozonyx.com/

http://kvartira-lux.com/

http://one-hour.ru/

https://residencehotel.ru/

http://marelclothes.ru/

https://vika-prod.com.ua/

Если у вас остались вопросы - свяжитесь со мной. Рад буду взяться именно за ваш проект!

Я работаю с 9-00 до 19-00 по мск. С пн до пт. СБ и ВС по согласованию.

Давайте уважать время друг друга.

Контакты:

Скайп: https://join.skype.com/invite/jdWyUR0hneok

Телеграмм: @di_alienti

Почта: [email protected]