Делаем продающие сайты
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь разработкой сайтов и их продвижением в интернете со своей командой.
Преимущества работы со мной:
- Бюджет, который соответствует пожеланиям заказчика и сложности работы.
- Многолетний опыт, подкрепленный портфолио и отзывами довольных клиентов. Отзывы тут!
- Возможность заказать разработку и продвижение под ключ - вы будете точно знать, что получите не только тот сайт, который хотите, а и его продвижение в сети интернет. Внесу правки и помогу с дальнейшей настройкой сайта
- БЕСПЛАТНАЯ поддержка разработанных мною сайтов в течение месяца и хорошая скидка на продвижение в дальнейшем.
- Работаю исключительно над одним проектом. Это исключает риски задержки сроков. И гарантирует выполнение работы четко и в срок, оговоренный в самом начале.
- Удобный способ оплаты - я предпочитаю работать поэтапно, поскольку при таком подходе вы платите только за результат, а я защищаю себя от недобросовестных заказчиков, желающих получить сайт и не заплатить за него
- Оптимизация сайта под запросы в гугл и яндекс. Учтите, что это длительная работа и ее результаты можно оценить только спустя несколько месяцев для новых сайтов
- Разработка рекламной кампании под ключ с учетом особенностей вашего бизнеса. Привлечение целевых клиентов на сайт. Маркетинговый анализ рынка вашей сферы деятельности.
- БЕСПЛАТНАЯ тестовая неделя рекламной кампании помогут протестировать вашу товар/услугу в интернете. Так же я составлю документ с рекомендациями для удешевления рекламы в будущем
Наши навыки:
- Адаптивная и кроссбраузерная верстка
- Оптимизация сайта под мобильные устройства.
- Интеграция готовой верстки на CMS WordPress
- Разработка сайтов и интернет магазинов под ключ
- SEO
- Яндекс Директ и Гугл Adwords
- Яндекс Метрика и Гугл Аналитика
- Реклама в социальных сетях
http://xn----btbfgrnb3ap1a7b.xn--p1ai/
https://xn--90acgbb0bdgr1l.xn--p1acf/
Если у вас остались вопросы - свяжитесь со мной. Рад буду взяться именно за ваш проект!
Я работаю с 9-00 до 19-00 по мск. С пн до пт. СБ и ВС по согласованию.
Давайте уважать время друг друга.
Контакты:
Скайп: https://join.skype.com/invite/jdWyUR0hneok
Телеграмм: @di_alienti
Почта: [email protected]
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$450
5 баллов
5 лет назад
Figma
Исполнитель не доделал работу, уверял что нужна вторая часть оплаты до того как они закончат, но после того как деньги были высланы, все работы по сайту были прекращены. Работа осталась не доделанной, и её пришлось заканчивать другим людям. Полное отсутствие какого-либо намёка на профессионализм, граничащее с мошенничеством.
$350
10 баллов
5 лет назад
JoomlaWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
5 лет назад
Сработались и поняли друг друга на отлично! Все пожелания учтены и реализованы качественно и в срок! Рекомендую Дмитрия как ответственное молодое дарование, которое не подведет!
Ответный отзыв
Все супер! Четкая задача. Четкая оплата. Буду рад работать с Вами дальше!
$1
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий отлично справился с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв
С данным заказчиком было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!
$40
9 баллов
6 лет назад
Отличная верстка
Ответный отзыв
Рекомендую работу с данным заказчиком!
HTML-верстка
3 отзыва(-1)
$3/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$3/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$4/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$3/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$4/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга