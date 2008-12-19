Dmitry_Kov

Требуется сотрудник для удаленной работы по составлению базы данных в Экселе IT-компаний сибирского региона. Алгоритм работы и образец формы будет нами предоставлен. После выполнения этого задания предполагается дальнейшее сотрудничество на регулярной основе. Приступать к работе ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуются удаленные исполнители для постоянной работы с контентом: поиск информации в интернете, ее форматирование и каталогизация, перепечатка данных из разных источников, проверка уже выполненных заданий и т.д. Необходимые качества — внимательность к мелочам, усидчивость, обязательность, постоянный ...Наполнение сайтов62 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется сотрудник для перевода текста с русского на английский (дайджест, область — интернет и сфера ИТ). Работа — удаленная. Требования: отличное владение английским, в том числе, в области интернета и IT. Обязательный опыт работы. Исполнительность, ...Переводы20 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик, четко ставить тезе и оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Выполнил все в срок, качественно, в соответствии с правилами и указаниями. Отличный исполнитель.