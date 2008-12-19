Dmitry_Kov

Требуется сотрудник для удаленной работы по составлению базы данных в Экселе IT-компаний сибирского региона. Алгоритм работы и образец формы будет нами предоставлен. После выполнения этого задания предполагается дальнейшее сотрудничество на регулярной основе. Приступать к работе ...