Dmitry_Kov

Дмитрий Ков Dmitry_Kov

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Формирование базы данных IT-компаний в Экселе

    Требуется сотрудник для удаленной работы по составлению базы данных в Экселе IT-компаний сибирского региона. Алгоритм работы и образец формы будет нами предоставлен. После выполнения этого задания предполагается дальнейшее сотрудничество на регулярной основе. Приступать к работе ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа с контентом

    Требуются удаленные исполнители для постоянной работы с контентом: поиск информации в интернете, ее форматирование и каталогизация, перепечатка данных из разных источников, проверка уже выполненных заданий и т.д. Необходимые качества — внимательность к мелочам, усидчивость, обязательность, постоянный ...

    Наполнение сайтов62 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод дайджеста

    Требуется сотрудник для перевода текста с русского на английский (дайджест, область — интернет и сфера ИТ). Работа — удаленная. Требования: отличное владение английским, в том числе, в области интернета и IT. Обязательный опыт работы. Исполнительность, ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Andru
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Формирование базы данных IT-компаний в Экселе
Отличный заказчик, четко ставить тезе и оплата в срок. Рекомендую!
Выполнил все в срок, качественно, в соответствии с правилами и указаниями. Отличный исполнитель.
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