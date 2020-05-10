Добрый день дорогие заказчики и фрилансеры!!
Перечень работ:
• Коллажи, фотомонтаж любой сложности, ретушь фото, восстановление фото.
• Потоковая обработка фото: рисайз, изменение размеров холста, цветокоррекция, нанесение вотемарка (водяной знак),качественная обтравка.
• Обработка фото для интернет — магазинов
Платеж принимаю:
Яндекс Деньги, WebMoney, и.т.д
Контакты:
Вконтакте:
Skype:
vitalik.dotsenko
Почта:
Логотипы и Знаки
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$1/час
от $1от 2 часов
#505
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
#592
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $2
#1810
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
#3194