Dragster1

Виталий Dragster1

 
28 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Добрый день дорогие заказчики и фрилансеры!!

Перечень работ:

• Коллажи, фотомонтаж любой сложности, ретушь фото, восстановление фото.

• Потоковая обработка фото: рисайз, изменение размеров холста, цветокоррекция, нанесение вотемарка (водяной знак),качественная обтравка.

• Обработка фото для интернет — магазинов

Платеж принимаю:

Яндекс Деньги, WebMoney, и.т.д

Контакты:

Вконтакте:

http://vk.com/id50118365

Skype:

vitalik.dotsenko

Почта:

[email protected]

[email protected]

Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
#505
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
#592
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $2
#1810
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
#3194