главная внутренние Главное всё сделать качественно , ищется только 1 человек на обе задачи бюджет до 300 долл предоплата + полная оплата после ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ проекта бюджет до 250 долларов наполнение сайта моим материалом
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- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Средней сложности Только качественная работа. Только сжатые сроки. Сроки максимум до ночи. Люди без портфолио не пишите пожалуйста, я вас не выберу. СпасибоHTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Админка не совсем сложная. 3 группы пользователей. между ними просто идет обмен данными. Сложный момент - одна из групп должна иметь возможность отправлять и получать информацию из админки посредством xmpp (Jabber) очень срочно. Оплата хорошая.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт не сложный Очень нужны умные и хорошие программисты с опытом работы, т.к заказов много. Спасибо.Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Страницы без перезагрузки только качественные работы!HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад