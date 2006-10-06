Требуется разработать шаблон для DLE 9.0 Сайт зоопарка (izhzoo.ru), тематика - животные, птицы и прочая живность. Нужно изобразить в “рисованном стиле” (Как мульты диснея – например, книга джунглей) Радостный позитивный дизайн. Три колонки, шапка и подвал. Первая колонка – ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $160Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv Т.е. следующего вида: Z00000000000000;0,01;test1;1 Z55555555555555;1,01;test2;2 *;*;*;* ;<сумма>;<примечание>; 1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом. 2) Сумма платежа выбирается ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $7
Нужен скрипт ПХП как на http://owebmoney.ru/attform.php с текстом заявления http://passport.webmoney.ru/include/queryrus.html (форматированного на 1лист независимо от настроек шрифта браузера) 1) Чтоб формировал страницу для печати заявления . 2) Пожеланию отправлял данные на емайл админа. (Настройка в файле конфига) 3) Пожеланию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
16 лет назад
Было приятно с вами работать! з.ы.: Грамотно поставленная задача - путь к ее скорейшему решению!
Ответный отзыв
Сделал все согласно задания в проекте. Без единого вопроса. Быстро и качественно (в плане кода).
$7
10 баллов
17 лет назад
Со стороны заказчика все честно и вовремя! Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
Полностью выполнил предъявленные в проекте требования. Доволен.