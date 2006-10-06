Dude

Гость Dude

 
NaN летРоссия/Ижевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

WMID#277515461909

  • Разработать шаблон для DLE 9.0 - Зоотематика

    $160

    Требуется разработать шаблон для DLE 9.0 Сайт зоопарка (izhzoo.ru), тематика - животные, птицы и прочая живность. Нужно изобразить в “рисованном стиле” (Как мульты диснея – например, книга джунглей) Радостный позитивный дизайн. Три колонки, шапка и подвал. Первая колонка – ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форма + PHP, на выходе CSV с данными

    $10

    Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv Т.е. следующего вида: Z00000000000000;0,01;test1;1 Z55555555555555;1,01;test2;2 *;*;*;* ;&lt;сумма&gt;;&lt;примечание&gt;; 1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом. 2) Сумма платежа выбирается ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт PHP + Формы HTML = Вывод на печать

    $7

    Нужен скрипт ПХП как на http://owebmoney.ru/attform.php с текстом заявления http://passport.webmoney.ru/include/queryrus.html (форматированного на 1лист независимо от настроек шрифта браузера) 1) Чтоб формировал страницу для печати заявления . 2) Пожеланию отправлял данные на емайл админа. (Настройка в файле конфига) 3) Пожеланию ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
leb5teR
Антон 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Форма + PHP, на выходе CSV с данными
Было приятно с вами работать! з.ы.: Грамотно поставленная задача - путь к ее скорейшему решению!
Сделал все согласно задания в проекте. Без единого вопроса. Быстро и качественно (в плане кода).
Ответный отзыв
chulak
Олег 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$7
10 баллов
17 лет назад
Скрипт PHP + Формы HTML = Вывод на печать
Со стороны заказчика все честно и вовремя! Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Полностью выполнил предъявленные в проекте требования. Доволен.
Ответный отзыв