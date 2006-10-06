Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv Т.е. следующего вида: Z00000000000000;0,01;test1;1 Z55555555555555;1,01;test2;2 *;*;*;* ;<сумма>;<примечание>; 1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом. 2) Сумма платежа выбирается ...