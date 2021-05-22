DverProf

Влад DverProf

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Система поиска дверей и фурнитуры
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Текст для сайта- тематика "Двери": Интернет-продажи в дверном бизнесе

    Требуется написать текст объемом 3000-6000 символов на тему интернет-продаж в дверном бизнесе. Основные тезисы: сложности с выбором двери перед покупкой, преимущества отсутствия затрат на торговую точку и упрощение организации каталога продукции. Текст должен быть информативным и интересным для читателей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для сайта- тематика "Двери"

    Необходим текст объемом 3000-6000 символов на тему 'Горячий сезон' в продажах дверей. Рассмотреть отсутствие четкой сезонности, влияние зимних месяцев на оптовые продажи и определить 'горячий сезон' как конец весны - начало осени.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для сайта- тематика "Двери"

    Необходим текст на тему 'Монтажники-косячники: головная боль для покупателя'. Рассматриваются проблемы неквалифицированных монтажников, отсутствие контроля, влияние на качество установки и рынок услуг. Объем текста 3000-6000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для ins/vk

    Необходимо создать текст для Instagram и VK о фильтре поиска товаров на сайте DverProf. Объем: 1300 знаков для Instagram и 2000 знаков для VK. Рассказать о преимуществах фильтра, его уникальности и пользе для пользователей. Упомянуть о компании и ее подходе к работе. Примеры текстов уже представлены для вдохновения.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст. Как пандемия повлияла на дверной бизнес

    Требуется написать текст объемом 5000 знаков, раскрывающий тему влияния пандемии на дверной бизнес. Задача для копирайтера с опытом работы в узкоспециализированных темах. Срок исполнения 2-3 рабочих дня.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты на дверную тематику

    Требуется копирайтер для написания статей по тематике 'Двери'. Ожидаются тексты в инфостиле, освещающие рынок, обзоры, обучение и новости. Предполагается долговременное сотрудничество с объемом 2-5 текстов в неделю. Укажите стоимость за 1000 знаков и доступное количество знаков в неделю.

    Написание статей
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер для написания статей

    Требуется копирайтер для написания статей на тему 'Двери', включая рынок, обзоры, обучение и новости. Ожидается долговременное сотрудничество с объемом 2-5 текстов в неделю. Укажите стоимость за 100 знаков с пробелами и предоставьте примеры работ.

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Текст для сайта- тематика "Двери"
Спасибо за приятное сотрудничество!