Требуется написать текст объемом 3000-6000 символов на тему интернет-продаж в дверном бизнесе. Основные тезисы: сложности с выбором двери перед покупкой, преимущества отсутствия затрат на торговую точку и упрощение организации каталога продукции. Текст должен быть информативным и интересным для читателей.
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходим текст объемом 3000-6000 символов на тему 'Горячий сезон' в продажах дверей. Рассмотреть отсутствие четкой сезонности, влияние зимних месяцев на оптовые продажи и определить 'горячий сезон' как конец весны - начало осени.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходим текст на тему 'Монтажники-косячники: головная боль для покупателя'. Рассматриваются проблемы неквалифицированных монтажников, отсутствие контроля, влияние на качество установки и рынок услуг. Объем текста 3000-6000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо создать текст для Instagram и VK о фильтре поиска товаров на сайте DverProf. Объем: 1300 знаков для Instagram и 2000 знаков для VK. Рассказать о преимуществах фильтра, его уникальности и пользе для пользователей. Упомянуть о компании и ее подходе к работе. Примеры текстов уже представлены для вдохновения.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется написать текст объемом 5000 знаков, раскрывающий тему влияния пандемии на дверной бизнес. Задача для копирайтера с опытом работы в узкоспециализированных темах. Срок исполнения 2-3 рабочих дня.Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер для написания статей по тематике 'Двери'. Ожидаются тексты в инфостиле, освещающие рынок, обзоры, обучение и новости. Предполагается долговременное сотрудничество с объемом 2-5 текстов в неделю. Укажите стоимость за 1000 знаков и доступное количество знаков в неделю.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер для написания статей на тему 'Двери', включая рынок, обзоры, обучение и новости. Ожидается долговременное сотрудничество с объемом 2-5 текстов в неделю. Укажите стоимость за 100 знаков с пробелами и предоставьте примеры работ.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим парсинг данных дверных производителей и дверных дилеров. В выгрузке необходимы следующие категории: - Название компании - email адрес - телефон - торг оптом или в розницу ...Базы данных5 заявокЗакрыт4 года назад