Необходимо создать текст для Instagram и VK о фильтре поиска товаров на сайте DverProf. Объем: 1300 знаков для Instagram и 2000 знаков для VK. Рассказать о преимуществах фильтра, его уникальности и пользе для пользователей. Упомянуть о компании и ее подходе к работе. Примеры текстов уже представлены для вдохновения.