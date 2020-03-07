Dveri-Master

Виталий Dveri-Master

 
46 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ремонт дверей и замков в Киеве
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Визуализация онлайн калькулятора

    Интересует помощь - [b]визуализация калькулятора - конструктора дверей[/b] ( WebGl либо другие технологии) - [url=http://remont-dverey-kiev.com.ua/]http://remont-dverey-kiev.com.ua/[/url] Цвета / текстуры и макеты рисунков присутствуют (не в 3d)! Наглядный пример необходимого результата: [url=https://konfigurator.heroal.de]https://konfigurator.heroal.de[/url] Работа будет выполняться через ftp на нашем сервере при контроле ...

    WebGL
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    4 года назад