Dveri-Master

Интересует помощь - [b]визуализация калькулятора - конструктора дверей[/b] ( WebGl либо другие технологии) - [url=http://remont-dverey-kiev.com.ua/]http://remont-dverey-kiev.com.ua/[/url] Цвета / текстуры и макеты рисунков присутствуют (не в 3d)! Наглядный пример необходимого результата: [url=https://konfigurator.heroal.de]https://konfigurator.heroal.de[/url] Работа будет выполняться через ftp на нашем сервере при контроле ...