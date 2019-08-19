Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта для праздничного агентства. Нужен креативный, адаптивный дизайн. Сайт должен быть легким и современным, красочным. Называйте цену и сроки.
Дизайн сайтов46 заявок
Закрыт
4 года назад
Контакты:
· Через личные сообщения.
· Skype: left38331
· ICQ: 699720013
· E-mail: [email protected]
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Оплата:
· Карты: БПС-Банк и Банк Москва-Минск.
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· Qiwi-кошелек
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Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта для праздничного агентства. Нужен креативный, адаптивный дизайн. Сайт должен быть легким и современным, красочным. Называйте цену и сроки.