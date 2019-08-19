E_left

Егор E_left

 
31 годБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов.Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Контакты:

· Через личные сообщения.

· Skype: left38331 

· ICQ: 699720013

· E-mail: [email protected]

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Оплата:

· Карты: БПС-Банк и Банк Москва-Минск.

· Webmoney: WMZ и WMR

· Яндекс Деньги

· Qiwi-кошелек

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Обращайтесь, со мной всегда легко договориться:)

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