Eddiemora69

вообщем ситуация такая. есть одна игра – Vikings: War of Clans . в ней как и в другой игре есть своя система донатов. в этой игре она устроена так что если ты купил какое либо ...
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Закрыт
5 лет назад
вообщем ситуация такая. есть одна игра – Vikings: War of Clans . в ней как и в другой игре есть своя система донатов. в этой игре она устроена так что если ты купил какое либо ...
нужно создать business manager в Facebook. Условие - чтобы создать бизнес менеджер в фейсбуке нужно чтобы был аккаунт самого фейсбука и он был вашим, срок регистрации был не менее 1 года, не был ранее использован ...