Рерайт текстов, контент-менеджер
Имею опыт написания текстов-описаний товаров для интернет-магазинов.
Конкретика: интернет-магазины splat.com.ua, mint.org.ua и naturcosmetic.com.ua обслуживаются мною единолично.
Могу делать несложные рерайты статей с английского, немецкого, польского и чешского.
Украинские переводы любых текстов.
Опыт общения с движками webasyst, немного с prestashop.
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Все выполнено быстро и как нужно. Рекомендую
Ответный отзыв
Четкое задание. Быстрая оплата. Рекомендую!
$5
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за индивидуальный подход, все сделали быстро.
Ответный отзыв
Коммуникабельный и позитивный человек. Все отлично.