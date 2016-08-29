Edikoff

Эдуард Edikoff

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рерайт текстов, контент-менеджер

Имею опыт написания текстов-описаний товаров для интернет-магазинов.

Конкретика: интернет-магазины splat.com.ua, mint.org.ua и naturcosmetic.com.ua обслуживаются мною единолично.

Могу делать несложные рерайты статей с английского, немецкого, польского и чешского.

Украинские переводы любых текстов.

Опыт общения с движками webasyst, немного с prestashop.

Отзывы заказчиков

vovasl
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Сделать 10 картинок
Все выполнено быстро и как нужно. Рекомендую
Четкое задание. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Проверить 10-15 тыс. доменов на наличие на них сайтов.
Спасибо за индивидуальный подход, все сделали быстро.
Коммуникабельный и позитивный человек. Все отлично.
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