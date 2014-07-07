Edward797622

Здравствуйте! Нужно добавить слайдер для показа баннеров в верху страницы. До 5 кликабельных баннеров. Управление должно быть из админ. панели с выбором баннеров и возможностью указывать ссылки. Сайт flex-sport.ru При ответе указывайте, пожалуйста, стоимость работ. И, если есть ...