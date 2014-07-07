Edward797622

Эдуард Edward797622

 
50 летРоссия/Самара
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Shop-Script. Диагностика сайта и исправление ошибок

    Нужно провести диагностику сайта (Интернет Магазин) на Shop-Script. 50 поддоменов на сайте (разные города). Медленная загрузка картинок товара. Не с первого клика на товаре, на главной странице, переходит в карточку товара и, возможно, еще другие ошибки.

    Карточки товаров
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • ShopScript добавить слайдер.

    Здравствуйте! Нужно добавить слайдер для показа баннеров в верху страницы. До 5 кликабельных баннеров. Управление должно быть из админ. панели с выбором баннеров и возможностью указывать ссылки. Сайт flex-sport.ru При ответе указывайте, пожалуйста, стоимость работ. И, если есть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • ShopScript добавление в инструменты списков

    Интересует наладка магазина в плане возможности изменять списки продуктов на страницах "Скидки и акции", "новинки", "Популярное". Раньше в панели инструментов была вкладка "Списки", в которой и производилось добавление продуктов. Она исчезла. Сайт http://flex-sport.ru/

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад