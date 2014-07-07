Edward797622

Нужно провести диагностику сайта (Интернет Магазин) на Shop-Script. 50 поддоменов на сайте (разные города). Медленная загрузка картинок товара. Не с первого клика на товаре, на главной странице, переходит в карточку товара и, возможно, еще другие ошибки.
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно добавить слайдер для показа баннеров в верху страницы. До 5 кликабельных баннеров. Управление должно быть из админ. панели с выбором баннеров и возможностью указывать ссылки. Сайт flex-sport.ru При ответе указывайте, пожалуйста, стоимость работ. И, если есть ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Интересует наладка магазина в плане возможности изменять списки продуктов на страницах "Скидки и акции", "новинки", "Популярное". Раньше в панели инструментов была вкладка "Списки", в которой и производилось добавление продуктов. Она исчезла. Сайт http://flex-sport.ru/Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад