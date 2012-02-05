Сайт на вордпресс, новые статьи добавляются 1-2 раза в неделю. Делать нужно вот что: добавлять картинки к каждой новой статье + сделать то же самое с теми статьями, которые уже есть. На каждую статью несколько ...
Прочее2 заявки
Закрыт
13 лет назад
Сайт на вордпресс, новые статьи добавляются 1-2 раза в неделю. Делать нужно вот что: добавлять картинки к каждой новой статье + сделать то же самое с теми статьями, которые уже есть. На каждую статью несколько ...
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