Графическое наполнение сайта (вставка картинок)

Сайт на вордпресс, новые статьи добавляются 1-2 раза в неделю. Делать нужно вот что: добавлять картинки к каждой новой статье + сделать то же самое с теми статьями, которые уже есть. На каждую статью несколько картинок, соответственно, нужно подобрать подходящие изображения, подогнать их по размеру (это можно делать встроенными средствами вордпресс) и переименовать (потом расскажу, как). Сначала небольшой "испытательный срок" - не хочется видеть на сайте абы что непонятно, какого размера

Если кто хочет взяться, напишите, пожалуйста, свои расценки.