Скопировать фотки с сайта

Примерный вариант, что должно получаться, это как в Фотошопе, фото преобразовывается как нарисованная картина с коррекцией гаммы цвета,т.е. загружаешь фото на сайт, а оно автоматически преобразовывается в картину, что остается только гамму от корректировать! ...