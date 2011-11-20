Скопировать фотки с сайта

Доброго времени суток. Имеется проект, необходимо оформить его архитектуру в виде схем, одной или несколько. В приложении имеются примеры и черновики того, что есть (диаграмма компонентов, общая схема). ...
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