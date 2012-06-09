Заменить фотографии в баннере

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Добрый день.

Имеется баннер (см.приложение). Нужно заменить все фотографии в нем на другие.

13 лет назад
grandcherokee
Евгений 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

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SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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