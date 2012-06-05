Ремонт шаблона блога

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрытнет заявок82 просмотра

Нужно восстановить полный функционал шаблона Striking на рабочем блоге. После нескольких попыток установить новый плагин, перестала нормально работать загрузка изображений. Причем сама загрузка происходит, но на месте изображения только альтернативный текст и маленькая иконка в середине рамки. Да и еще выборочно пострадали некоторые изображения загруженные ранее. Точно таким же образом. В библиотеке медиафайлов они есть, но не отображаются. Работа срочная.

13 лет назад
adzurro
Любовь 
67 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет шагающего экскаватора

    Здравствуйте. Нетривиальный проект. Нужен макет шагающего экскаватора. Размеры - чтобы стоял на столе. Шагающий экскаватор - http://ig1.mtdata.ru/images/upload/020673620695/big.jpeg?2008050513002419181104 Для того чтобы ситуация была понятно - этот макет нужно будет перевезти на выставку, ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать художественный QR код

    Сделать из vCard и фотографии QR код подобный этим: http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=00cc9a8a4966e1c75ce2e231b4798bfb http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=352b481bffcf6582258248c39ccb88dd Сервисами похожими на QR Hacker пользоваться умею.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Коллажи

    $20

    Сделать 3 коллажа в кореле или в фотошопе на темы древний египет , древнюю грецию ,древняя русь. Примеры коллажей прилагаю.... Обязательно чтобы коллажи можно распечать на формате А4 хорошего качества. И в ...

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Адаптировать шапки под Ворд и Опенофис

    $13

    В приложении файл док, требуется сделать так, чтобы шапки верхние и нижние одинаково хорошо открывались как в опенофисе, так и в ворде. Как это сделать не знаю... может картинкой... может ещё чем. Шапки должны присутствовать ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обчертить в автокаде чертеж формата jpeg

    $50

    по двум готовым чертежам создать чертёж в автокаде. Работа простая, просто нету времени. Срок до завтра до 16.00 часов по Москве (до 5.06.2012). В аттаче файлы. По 500 рубей за чертёж.

    AutoCAD
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать электрическую схему в Автокаде

    $250

    ТОЛЬКО МОСКВА и МО! Нужен фрилансер, который готов приехать к нам на базу и выполнить несложный чертёж в автокаде под руководством электрика. Чертёж - это электрическая схема оборудования. Заплатим по факту исполнения, достойно, ...

    AutoCAD
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется оцифровка чертежей AutoCAD

    $33

    Требуется произвести оцифровку 3 чертежей в AutoCAD Требования: качественное выполнения чертежей без ошибок!, с соблюдением ГОСТ\ЕСКД!!! При удовлетворенности качеством выполненной работы, интересно сотрудничество на постоянной основе! Срок готовности 4 июня (до ...

    AutoCAD
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад