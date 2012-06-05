Здравствуйте. Нетривиальный проект. Нужен макет шагающего экскаватора. Размеры - чтобы стоял на столе. Шагающий экскаватор - http://ig1.mtdata.ru/images/upload/020673620695/big.jpeg?2008050513002419181104 Для того чтобы ситуация была понятно - этот макет нужно будет перевезти на выставку, ...
Ремонт шаблона блога
Нужно восстановить полный функционал шаблона Striking на рабочем блоге. После нескольких попыток установить новый плагин, перестала нормально работать загрузка изображений. Причем сама загрузка происходит, но на месте изображения только альтернативный текст и маленькая иконка в середине рамки. Да и еще выборочно пострадали некоторые изображения загруженные ранее. Точно таким же образом. В библиотеке медиафайлов они есть, но не отображаются. Работа срочная.
Заявки фрилансеров
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