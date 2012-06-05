Ремонт шаблона блога

Нужно восстановить полный функционал шаблона Striking на рабочем блоге. После нескольких попыток установить новый плагин, перестала нормально работать загрузка изображений. Причем сама загрузка происходит, но на месте изображения только альтернативный текст и маленькая иконка в середине рамки. Да и еще выборочно пострадали некоторые изображения загруженные ранее. Точно таким же образом. В библиотеке медиафайлов они есть, но не отображаются. Работа срочная.