Сделать художественный QR код

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки198 просмотров

Сделать из vCard и фотографии QR код подобный этим:

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=00cc9a8a4966e1c75ce2e231b4798bfb

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=352b481bffcf6582258248c39ccb88dd

Сервисами похожими на QR Hacker пользоваться умею.

13 лет назад
alegal
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет шагающего экскаватора

    Здравствуйте. Нетривиальный проект. Нужен макет шагающего экскаватора. Размеры - чтобы стоял на столе. Шагающий экскаватор - http://ig1.mtdata.ru/images/upload/020673620695/big.jpeg?2008050513002419181104 Для того чтобы ситуация была понятно - этот макет нужно будет перевезти на выставку, ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Коллажи

    $20

    Сделать 3 коллажа в кореле или в фотошопе на темы древний египет , древнюю грецию ,древняя русь. Примеры коллажей прилагаю.... Обязательно чтобы коллажи можно распечать на формате А4 хорошего качества. И в ...

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Адаптировать шапки под Ворд и Опенофис

    $13

    В приложении файл док, требуется сделать так, чтобы шапки верхние и нижние одинаково хорошо открывались как в опенофисе, так и в ворде. Как это сделать не знаю... может картинкой... может ещё чем. Шапки должны присутствовать ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обчертить в автокаде чертеж формата jpeg

    $50

    по двум готовым чертежам создать чертёж в автокаде. Работа простая, просто нету времени. Срок до завтра до 16.00 часов по Москве (до 5.06.2012). В аттаче файлы. По 500 рубей за чертёж.

    AutoCAD
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать электрическую схему в Автокаде

    $250

    ТОЛЬКО МОСКВА и МО! Нужен фрилансер, который готов приехать к нам на базу и выполнить несложный чертёж в автокаде под руководством электрика. Чертёж - это электрическая схема оборудования. Заплатим по факту исполнения, достойно, ...

    AutoCAD
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется оцифровка чертежей AutoCAD

    $33

    Требуется произвести оцифровку 3 чертежей в AutoCAD Требования: качественное выполнения чертежей без ошибок!, с соблюдением ГОСТ\ЕСКД!!! При удовлетворенности качеством выполненной работы, интересно сотрудничество на постоянной основе! Срок готовности 4 июня (до ...

    AutoCAD
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и создание презентации

    Для фирмы, которая занимается климатической техники нужна презентация хорошего уровня, для руководителей торговых центров, которым необходимо выгодно представить свою продукцию и фирму. Просьба писать только людей с опытом разработки подобного вида презентаций, формат предлагайте.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад