Здравствуйте. Нетривиальный проект. Нужен макет шагающего экскаватора. Размеры - чтобы стоял на столе. Шагающий экскаватор - http://ig1.mtdata.ru/images/upload/020673620695/big.jpeg?2008050513002419181104 Для того чтобы ситуация была понятно - этот макет нужно будет перевезти на выставку, ...
Установить мр3 плеер на сайте
Необходимо установить мр3 плеер на сайт (Drupal)
Заявки фрилансеров
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