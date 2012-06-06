Необходимо найти на фотостоке фото

Здравствуйте! Нужно коммерческое предложение - презентация. Текст все есть. Надо добавить скриншоты с сайта , может внести какой-то креатив, чтобы было понятнее. Количество страниц в районе 20. Пожалуйста, называйте цену и сроки. Пример ...