Здравствуйте. Нетривиальный проект. Нужен макет шагающего экскаватора. Размеры - чтобы стоял на столе. Шагающий экскаватор - http://ig1.mtdata.ru/images/upload/020673620695/big.jpeg?2008050513002419181104 Для того чтобы ситуация была понятно - этот макет нужно будет перевезти на выставку, ...
Необходимо найти на фотостоке фото
Необходимо Найти на фототоке www.shutterstock.com , istockphoto.com или fotolia.ru исходник фотографии во вложение.
Заявки фрилансеров
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