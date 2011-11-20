Обложка для мини-книги

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Закрыт4 заявки125 просмотров

Нужна обложка для мини-книги, как бы в 3D-проекции.. Выглядит примерно так:

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&imgexp=1&rpt=image

Дам название, автора и нужно будет подобрать картинку.

Любому фотошоперу работы на 5 минут.

13 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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