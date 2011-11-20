Создать объемные картинки базовых вариантов шкафов-купе с различными вариантами дверей - зеркало, кожа, пескоструйные рисунки на стекле и зеркале, ротанг, ДСП и т.д. Либо дорисовка шкафа к уже имеющимся дверям для шкафов-купе. Результат: создание виртуального ...
Обложка для мини-книги
Нужна обложка для мини-книги, как бы в 3D-проекции.. Выглядит примерно так:
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&imgexp=1&rpt=image
Дам название, автора и нужно будет подобрать картинку.
Любому фотошоперу работы на 5 минут.
Выбранный исполнитель
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