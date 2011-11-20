Необходимо сделать в векторе оттиск печати. Диаметр окружности 30 мм. На печати необходимо разместить силуэт машины-манипулятора и надпись «КубТранс». Как выглядит машина можно посмотреть тут: http://12kubov.ru/manipulator.html ...
Создание виртуального каталога шкафов-купе
Создать объемные картинки базовых вариантов шкафов-купе с различными вариантами дверей - зеркало, кожа, пескоструйные рисунки на стекле и зеркале, ротанг, ДСП и т.д. Либо дорисовка шкафа к уже имеющимся дверям для шкафов-купе. Результат: создание виртуального каталого шкафов-купе для мебельного производства.
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