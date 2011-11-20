Создание виртуального каталога шкафов-купе

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Создать объемные картинки базовых вариантов шкафов-купе с различными вариантами дверей - зеркало, кожа, пескоструйные рисунки на стекле и зеркале, ротанг, ДСП и т.д. Либо дорисовка шкафа к уже имеющимся дверям для шкафов-купе. Результат: создание виртуального каталого шкафов-купе для мебельного производства.

13 лет назад
CHAYKA-M
Лариса 
67 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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