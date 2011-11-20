Нарисовать оттиск печати

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт16 заявок190 просмотров

Необходимо сделать в векторе оттиск печати. Диаметр окружности 30 мм.

На печати необходимо разместить силуэт машины-манипулятора и надпись «КубТранс».

Как выглядит машина можно посмотреть тут:

http://12kubov.ru/manipulator.html

http://images04.olx.ru/ui/11/50/92/1295317564_158214892_6---.jpg

http://www.novosel.ru/i/597747.jpg

Нужно сделать 4 варианта печати: использовать различные размеры и ракурсы машины.

Вот примеры печатей с машинами:

http://photo.pechati-stolica.ru/photogallery/source/2011/11/2011_11_04_1320422005.JPG

http://www.pechativsem.ru/images/obrazec_pechati_9%280%29.gif

http://www.izhpechati.ru/images/stamps/grm_ko.png

Слишком мелкие детали и тонкие линии делать не надо – они будут смазываться.

13 лет назад
machinegun
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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