Консультация по архитектуре проекта

Доброго времени суток.

Имеется проект, необходимо оформить его архитектуру в виде схем, одной или несколько.

В приложении имеются примеры и черновики того, что есть (диаграмма компонентов, общая схема).

Необходимо (на основе имеющихся схем) составить информативную схему о предназначении и функциональности системы (+ дать советы, возможно снабдить хорошими примерами из практики и направить в нужное русло на будущее).