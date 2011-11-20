Примерный вариант, что должно получаться, это как в Фотошопе, фото преобразовывается как нарисованная картина с коррекцией гаммы цвета,т.е. загружаешь фото на сайт, а оно автоматически преобразовывается в картину, что остается только гамму от корректировать! ...
Работа с картографическими материалами в AutoCAD
Работа на постоянной основе.
Необходимо осуществлять оцифровку топографических карт в AutoCAD.
Объемы работ разные. Желательно понимание основ геодезии/картографии или землеустройства.
Подробности и образцы при переписке.
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