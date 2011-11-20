Работа с картографическими материалами в AutoCAD

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Работа на постоянной основе.

Необходимо осуществлять оцифровку топографических карт в AutoCAD.

Объемы работ разные. Желательно понимание основ геодезии/картографии или землеустройства.

Подробности и образцы при переписке.

AutoCAD
13 лет назад
dmalyshko
Денис 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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