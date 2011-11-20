Задача простейшая! Есть файл в формате CS5, у нас не открывается, надо сохранить для предыдущей версии в CS4.
Программа для сайта, преобразование фото в картину
Примерный вариант, что должно получаться, это как в Фотошопе, фото преобразовывается как нарисованная картина с коррекцией гаммы цвета,т.е. загружаешь фото на сайт, а оно автоматически преобразовывается в картину, что остается только гамму от корректировать!
Примерные варианты что должно получаться с фотографией которую загружаешь на сайт
фильтр называется расписной картины к фото, вот вариант до и после
http://www.insidegraphics.com/image_effects/images/paint_photoshop_effects.jpg
http://www.photoshopwebsite.com/wp-content/uploads/2009/10/image556.png
В этой картинка не че так но с цветовой гаммой переборщили
http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a04/qg/mu/paint-portraits-photoshop-800x800.jpg
http://academy.dviger.com/public/virtoteka/gallery/571/143fc211b6b03fc155a4383bf635a54d.jpg
http://cynartstudio.files.wordpress.com/2011/05/pink_balerina_photo_paint1.jpg?w=640&h=465
http://edancingbear.ru/img/2c/2cd/Referenced_Digital_Paint.jpg
Заявки фрилансеров
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