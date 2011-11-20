Конвертировать файл EPS CS5 в CS4

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Задача простейшая!

Есть файл в формате CS5, у нас не открывается, надо сохранить для предыдущей версии в CS4.

13 лет назад
ershov-ilya
Илья 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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