Создать форму для заполнения в PDF

Нужно сделать 2 анкеты для заполнения. Пример одной анкеты в приложении. Текст для другой анкеты будет выслан после определения исполнителя.

Срок 2 дня.

Прежде чем оставлять заявку ознакомьтесь внимательно с ТЗ.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Общение в скайпе.