Необходимо изменить текст на картинке

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Завершен15 заявок241 просмотр

Необходимо изменить текст на 4 картинках с помощью фотошопа. Образец и исходник предоставлю.

13 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Андрей выполнил задание точно в срок и на высшем уровне. Рекомендую всем, специалист высшего класса.
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!

Заявки фрилансеров

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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