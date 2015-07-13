векторые иллюстрации, картинки, рисунки, иконки,
Векторные иллюстрации различной сложности, тематики и направленности. Выполнение работ как по эскизам (описанию) заказчика, так и собственные решения задач, выполнение простейших не более несколько часов.
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Портфолио
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- Создание векторного изображения по фотографии300 просмотров
- Придание объема кузову автомобиля387 просмотров
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- Мультяшный алфавит750 просмотров
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Шрифты
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Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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