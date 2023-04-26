Архитектурный дизайн и визуализация
Опыт работы в архитектурном дизайне более 15 лет.
Художественное образование. Большое портфолио.
Ответственность и обязательность в исполнении проектов.
Работаю в программах: ArchiCAD , 3ds Max ( Corona, V-Raya), Lumion, Unreal Engine.
Портфолио
- Дизайн и визуализация экстерьера и ландшафтанет просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера квартиры.29 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера кафе-кондитерской10 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера квартиры.16 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера квартиры.10 просмотров
- Дизайн и визуализация экстерьера и ландшафта67 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера частного дома13 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера квартиры.10 просмотров
- Дизайн и визуализация квест-клуба "Изоляция"5 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера частного дома24 просмотра
- Дизайн и визуализация спальни.10 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера квартиры 80 м212 просмотров