Архитектурный дизайн и визуализация

Опыт работы в архитектурном дизайне более 15 лет.

Художественное образование. Большое портфолио.

Ответственность и обязательность в исполнении проектов.

Работаю в программах: ArchiCAD , 3ds Max ( Corona, V-Raya), Lumion, Unreal Engine.