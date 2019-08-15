Работаю в режиме многозначности, у вас есть задания, связанные с бизнесом, вам ко мне.
Пишу бизнес-планы, делаю презентации уже по готовым проектам, презентации для инвесторов.
Так же занимаюсь переводом текстов, пишу курсовые и увлекаюсь фотографиями.
Действие аккаунта приостановлено!
Контрольные, Задачи и Тесты
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$3/час
от $5от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$10/час
от $10от 1 дня
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Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга