Работаю в режиме многозначности, у вас есть задания, связанные с бизнесом, вам ко мне.

Пишу бизнес-планы, делаю презентации уже по готовым проектам, презентации для инвесторов.

Так же занимаюсь переводом текстов, пишу курсовые и увлекаюсь фотографиями.