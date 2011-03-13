Приветствую проектик.
- $70Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Два дня назад начал выдавать MCHOST что сайт заблокирован из-за нагрузки, потом пришли письма. Приложил их к заданию. Нужен человек разбирающийся и способный удалить этот вредоносный скрипт или то из-за чего происходит генерация этих запросов. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Магазин 4happykids.ru нужен человек на наполнение, по мере появление нового товара присылаю прайс и фото.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт c товаром, нужно сделать парсер товара. ( Человек сделал мне хороший парсер, но пропал, и сейчас не отвечает, тот к сожалению уже не допилить, исходников нет ) Интересны цены. ( пример в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, есть сайт sport-reality.ru долгое время он работал сам по себе и не продавал ничего, я был в другой сфере, сейчас хочу его оптимизировать и настроить, но не сильно разбираюсь в программировании, ( что можете ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствующий, нужна помочь в реализации фильтров ( т.к. товара много, нужно чтоб можно было фильтровать нужный ) и небольших пояснений по атрибутам и вообще добавлению товара. Есть сайты, например kant.ru там товар в категориях ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт imperia-sporta.ru – в дисайт нужно отредактировать и подправить сайт на webAsyst . ТЗ: - при нажатии на баннер «Cпортивные технологии» – переход ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад