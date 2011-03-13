Elm0

Александр Elm0

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт на ModX, ошибка или вирус, найти и уничтожить

    Два дня назад начал выдавать MCHOST что сайт заблокирован из-за нагрузки, потом пришли письма. Приложил их к заданию. Нужен человек разбирающийся и способный удалить этот вредоносный скрипт или то из-за чего происходит генерация этих запросов. ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер

    Есть сайт c товаром, нужно сделать парсер товара. ( Человек сделал мне хороший парсер, но пропал, и сейчас не отвечает, тот к сожалению уже не допилить, исходников нет ) Интересны цены. ( пример в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа по vamshop

    Здравствуйте, есть сайт sport-reality.ru долгое время он работал сам по себе и не продавал ничего, я был в другой сфере, сейчас хочу его оптимизировать и настроить, но не сильно разбираюсь в программировании, ( что можете ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • OpenCart - магазин

    Здравствующий, нужна помочь в реализации фильтров ( т.к. товара много, нужно чтоб можно было фильтровать нужный ) и небольших пояснений по атрибутам и вообще добавлению товара. Есть сайты, например kant.ru там товар в категориях ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редактирования сайта

    Сайт imperia-sporta.ru – в дисайт нужно отредактировать и подправить сайт на webAsyst . ТЗ: - при нажатии на баннер «Cпортивные технологии» – переход ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
$70
10 баллов
7 лет назад
JavaScript Игра
JavaScript
Отлично сработались!
Спасибо что взялся ;)
Ответный отзыв
teddy_
Алла 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
$150
10 баллов
11 лет назад
Добавление товара в VamShop
Рада была сотрудничать с Александром. Четко объясняет, что делать. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший исполнитель, работал по двум проектам на незнакомых движках, пояснив исполнителю как надо, он сделал быстро и хорошо. Спасибо. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сайт на ModX, ошибка или вирус, найти и уничтожить
MODX
Был рад помочь. Буду сотрудничать в дальнейшем и всем рекомендую.
Огромное спасибо за работу, помогли, подсказали и решили проблему. Буду в дальнейшем сотрудничать.
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