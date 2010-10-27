Eniky

Ольга Eniky

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Новая ценовая политика для компании ОАО Мегафон

    $250

    Основываясь на нынешней ценовой политике мегафона, разработать новую ценовую политику,услуги,тарифы,процедуры итд. Рассчитать прибыльно и эффективно ли данное нововведение,чтобы в самом дипломе были вычисления и приведены таблицы расчётов

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом по кинологии

    $250

    Нужно написать дипломную работу на тему "Влияние погодных условий на скорость обнаружения служебными собаками наркотических и взрывчатых веществ".(100листов)По срокам до нового года нужно показать первую готовую часть диплома

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение под Android 2.0

    $500

    Доброго времени суток,заканчиваю факультет программирования по специализации Программирование на базе мобильных платформ Нужен диплом на тему "Проектирование и разработка мультимедийного проигрывателя на мобильной платформе Android 2.0". Т.е. это некий аналог медиатеки телефонов sony ericsson ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад