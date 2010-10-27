Основываясь на нынешней ценовой политике мегафона, разработать новую ценовую политику,услуги,тарифы,процедуры итд. Рассчитать прибыльно и эффективно ли данное нововведение,чтобы в самом дипломе были вычисления и приведены таблицы расчётов
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- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно написать дипломную работу на тему "Влияние погодных условий на скорость обнаружения служебными собаками наркотических и взрывчатых веществ".(100листов)По срокам до нового года нужно показать первую готовую часть дипломаРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Доброго времени суток,заканчиваю факультет программирования по специализации Программирование на базе мобильных платформ Нужен диплом на тему "Проектирование и разработка мультимедийного проигрывателя на мобильной платформе Android 2.0". Т.е. это некий аналог медиатеки телефонов sony ericsson ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт13 лет назад