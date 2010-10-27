Доброго времени суток,заканчиваю факультет программирования по специализации Программирование на базе мобильных платформ Нужен диплом на тему "Проектирование и разработка мультимедийного проигрывателя на мобильной платформе Android 2.0". Т.е. это некий аналог медиатеки телефонов sony ericsson ...