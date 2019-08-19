Erik_Kaiumov

Эрик Erik_Kaiumov

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен 3д моделер персонажей.(Знание Zbrush).

    Нужно создать 3д модель демогоргона (файл прилагается). Денег не могу предложить. Я начинающий игродел,поэтому как только выпущу игру сразу расплачусь с вами. Если вам понравиться работать со мной то можно будет продолжить сотрудничество на постоянной ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад