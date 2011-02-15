Всем кто собирается работать с данным заказчиком - берите только 100% предоплату. Кидает по полной программе, дает ТЗ. корректирует работу, а как только приходит время оплаты просто не выходит на связь. Проекты в стоимость 5-10 баксов может и оплатит, а вот в районе 100 баксов это точно не заплатит. Лучше не берите его проекты вообще, обожжетесь 100%.