Требуется сделать не сложный логотип для сайта. Макет придуман, необходимо нарисовать в PSD
- Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать сайт на подобие вот такого http://anadikt.ru, немного меньше контента. Возможно ли его сделать на джумле? Напишите ваши условия, цены, возможности.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется грамотная консультация по созданию сайтов: -основные современные методы создания сайтов для различных тематик -обзор основных движков, их плюсы и минусы -обзор круга обязанностей каждого специалиста при создании сайта (кто за что ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать 2 баннера 150х100 и 200х100, весом не более 100кб.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется сделать несложный рекламный баннер для сайта.Баннеры29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется сделать небольшую корректировку шаблона на Opencart. 1. Немного увеличить расстояние между строчками в категории. 2. Сортировка товара-оставить только сортировку по цене. 3. В оформлении заказа убрать название городов ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Необходимо сделать небольшой текстовый логотип (сам логотип сделан, его надо только более качественно прорисовать) и разместить в шаблоне сайта. Сайт на opencart. Плюс внизу логотипа необходимо сделать текстовую строку с номером телефонаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад