Evan1979

Иван Evan1979

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    Требуется сделать сайт на подобие вот такого http://anadikt.ru, немного меньше контента. Возможно ли его сделать на джумле? Напишите ваши условия, цены, возможности.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по созданию сайтов

    Требуется грамотная консультация по созданию сайтов: -основные современные методы создания сайтов для различных тематик -обзор основных движков, их плюсы и минусы -обзор круга обязанностей каждого специалиста при создании сайта (кто за что ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование шаблона Opencart

    $50

    Добрый день. Требуется сделать небольшую корректировку шаблона на Opencart. 1. Немного увеличить расстояние между строчками в категории. 2. Сортировка товара-оставить только сортировку по цене. 3. В оформлении заказа убрать название городов ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип

    $15

    Необходимо сделать небольшой текстовый логотип (сам логотип сделан, его надо только более качественно прорисовать) и разместить в шаблоне сайта. Сайт на opencart. Плюс внизу логотипа необходимо сделать текстовую строку с номером телефона

    Opencart
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

333trueman
Эдуард 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
0 баллов
14 лет назад
Создание сайта
Joomla
Всем кто собирается работать с данным заказчиком - берите только 100% предоплату. Кидает по полной программе, дает ТЗ. корректирует работу, а как только приходит время оплаты просто не выходит на связь. Проекты в стоимость 5-10 баксов может и оплатит, а вот в районе 100 баксов это точно не заплатит. Лучше не берите его проекты вообще, обожжетесь 100%.
Получить положительный результат от работы с данным исполнителем не получилось. Сырой вариант готов выдать за окончательный, когда же говоришь, что необходимо доработать до нормального состояния (что собственно и было предварительно оговорено-все доработки в рамках бюджета) цена возрастает на 50%. Ни какую предоплату с ним даже не стоит обсуждать. Работать не советую.
Ответный отзыв
kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Баннер для сайта
Очень хороший заказчик! Самое главное: сам знает чего он хочет. Работать с Иваном – одно удовольствие. Оплата сразу же, после передачи баннеров. Всем советую!
Необходимо было сделать 2 баннера для сайта, с чем Стас справился на отлично. Несмотря на корректировку ТЗ с моей стороны, все изменения были восприняты очень спокойно и профессионально, главное был достигнут положительный результат. Никаких нареканий ни к выполненной работе, ни к Стасу- всё достойно, всем советую.
Ответный отзыв
kur1977
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Редактирование шаблона Opencart
Opencart
Очень рекомендую к сотрудничеству. Отлично поработали. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше.
Спасибо Сергею. выполнил поставленные задачи в срок. Рекомендую, хороший специалист.
Ответный отзыв
brikysa1
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Логотип
Opencart
Ответственный и хороший заказчик. Доступность и адекватность донесения задания, оплата во время. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Всё в срок, без нареканий. Работа выполнена в срок на высоком уровне.
Ответный отзыв