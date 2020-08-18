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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Работаю с заказчиком не впервые, работать интересно.
$20
10 баллов
3 года назад
👍 супер перевод. Я очень требовательный и Евгений отлично справляется с задачей.
Ответный отзыв
Работаю с этим заказчиком не первый раз. Нравится подход к работе, и задания интересные. Рекомендую!
$10
10 баллов
3 года назад
Качественный перевод. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Спокойный адекватный заказчик. Возникающие вопросы по выполнению заказа решаются быстро. Работать приятно и легко. Рекомендую!
$7
10 баллов
3 года назад
Перевод получил в ворд и пдф. Все хорошо. Работой доволен
Ответный отзыв
Работать с заказчиком понравилось, все отлично. Рекомендую.
$10
10 баллов
3 года назад
👍👍👍Очень доволен! Качество перевода 10 из 10. Советую!!!
Ответный отзыв
Заказчику ещё раз спасибо, всё ОК. Рекомендую.