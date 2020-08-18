Evgeniy_PD

Евгений Evgeniy_PD

 
53 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Технический переводчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Перевод на мед тематику
Рекомендую!
Работаю с заказчиком не впервые, работать интересно.
Ответный отзыв
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Перевод медицинская тематика
👍 супер перевод. Я очень требовательный и Евгений отлично справляется с задачей.
Работаю с этим заказчиком не первый раз. Нравится подход к работе, и задания интересные. Рекомендую!
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tarodche
Татьяна 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перевод инструкции
Качественный перевод. Всем рекомендую.
Спокойный адекватный заказчик. Возникающие вопросы по выполнению заказа решаются быстро. Работать приятно и легко. Рекомендую!
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opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$7
10 баллов
3 года назад
Нужно перевести инструкцию с английского на русский
Перевод получил в ворд и пдф. Все хорошо. Работой доволен
Работать с заказчиком понравилось, все отлично. Рекомендую.
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evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перевод мед тематики
👍👍👍Очень доволен! Качество перевода 10 из 10. Советую!!!
Заказчику ещё раз спасибо, всё ОК. Рекомендую.
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