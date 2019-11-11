Качественный дизайн для Вашего бизнеса! Логотип, фирменный стиль, визитки, баннеры, листовки, флаеры и т.д.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного

стиля, визиток, этикеток, баннеров, флаеров, листовок и т.д.

Сделаю все необходимое, чтобы Вы остались довольны результатом моей работы.

Примерная стоимость работы:

Дизайн логотипа - от 500 р.;

Дизайн визитки - от 500 р.;

Дизайн баннера - от 500 р.

Цена зависит от сложности дизайна.

Срок разработки - 1-3 дня.

Порядок работы:

1. Согласование ТЗ, брифа. Согласование стоимости, сроков;

2. Разработка предварительного варианта (вариантов) дизайна;

3. Доработка, внесение правок;

4. Согласование макета;

5. Оплата, обмен отзывами;

6. Передача исходных файлов.