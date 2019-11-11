Качественный дизайн для Вашего бизнеса! Логотип, фирменный стиль, визитки, баннеры, листовки, флаеры и т.д.
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного
стиля, визиток, этикеток, баннеров, флаеров, листовок и т.д.
Сделаю все необходимое, чтобы Вы остались довольны результатом моей работы.
Примерная стоимость работы:
Дизайн логотипа - от 500 р.;
Дизайн визитки - от 500 р.;
Дизайн баннера - от 500 р.
Цена зависит от сложности дизайна.
Срок разработки - 1-3 дня.
Порядок работы:
1. Согласование ТЗ, брифа. Согласование стоимости, сроков;
2. Разработка предварительного варианта (вариантов) дизайна;
3. Доработка, внесение правок;
4. Согласование макета;
5. Оплата, обмен отзывами;
6. Передача исходных файлов.
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