Гейм-дизайнер:
Профессиональное написание концепт- и дизайн-документов.
Опыт в индустрии - 7 лет, в основном MMORPG и казуальные проекты.
15 лет вождения ролевых игр, настольных и онлайновых.
Знание ролевых систем и умение их создавать.
Знание всех жанров (кроме некоторых симуляторов).
Любимый жанр - хорошая игра.
Легко придумываю концепции игр.
Побочные навыки:
3D: моделирование, текстурирование, анимация.
2D: концепт-арт по существам, академический рисунок.
Сценарии: модули/миры для ролевых игр, знание фантастики.
Перевод (en->ru): язык выучен у носителей, постоянная языковая и переводческая практика.
Редактура текстов: от корректуры до стилистической вычитки.
Программирование: навыки веб-программирования (php, js, SQL), ООП, скрипты. Математическое образование.
Опыт удалённой работы.
Предпочтительна удалённая работа или с гибким графиком (Москва).
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