EvilCat

Мария EvilCat

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад

Гейм-дизайнер:

Профессиональное написание концепт- и дизайн-документов.

Опыт в индустрии - 7 лет, в основном MMORPG и казуальные проекты.

15 лет вождения ролевых игр, настольных и онлайновых.

Знание ролевых систем и умение их создавать.

Знание всех жанров (кроме некоторых симуляторов).

Любимый жанр - хорошая игра.

Легко придумываю концепции игр.

Побочные навыки:

3D: моделирование, текстурирование, анимация.

2D: концепт-арт по существам, академический рисунок.

Сценарии: модули/миры для ролевых игр, знание фантастики.

Перевод (en->ru): язык выучен у носителей, постоянная языковая и переводческая практика.

Редактура текстов: от корректуры до стилистической вычитки.

Программирование: навыки веб-программирования (php, js, SQL), ООП, скрипты. Математическое образование.

Опыт удалённой работы.

Предпочтительна удалённая работа или с гибким графиком (Москва).

PHP
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Отзывы заказчиков
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Написание Дизайнерского документа для создания он лайн игры.
Приятная девушка, работоспособная) 250 баксов заплатил) Обещала, и дальше работать в таком же стиле))) Респектъ)
Честность - самое главное в удалённой работе. Я рада тому, как проходила работа с заказчиком %)
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