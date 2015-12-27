Обо мне

Навыки и интересы: дизайн (бренд-бук, логотипы, рекламная продукция - каталоги, буклеты, билборды, растяжки, открытки, календари и т.д.), веб-дизайн (графика, Joomla, html, css, php, копирайт и рирайт, хотя это медленнее, чем остальное), фото (постановка освещения, фото образцов продукции, техническое фото, постановочное для рекламы), интернет - маркетинг (продвижение, рекламные компании, SMM, имидж менеджмент), оффлайн маркетинг.

Способен работать в экстренной ситуации по 15 часов в день, в суперэкстренной - больше, но приходится выпивать слишком много кофе и часто принимать контрастный душ для поддержания тонуса-).

Считаю отличием профессионала от специалиста - внимание к мелочам.