Максим взял заказ и в течение 2-ух недель не выходил на связь, ссылаясь на отсутствие интернета. На сегодняшний момент (прошло 3 недели) он так и не предоставил никаких результатов работы, сроки сорваны. При этом в скайпе и на сайте он онлайн достаточно часто, и завявки по другим тендерам рассылает успешно. Крайне не советую иметь дело с исполнителем.