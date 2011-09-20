Создание сайтов, интернет магазинов, раскрутка, продвижение, вывод в топ.
Опыт Web программирования - более 6 лет.
Опыт работы с WordPress, Drupla 3 года
Опыт работы с shop-script, OpenCart, Magento 2 года.
Опыт программирования PHP и работы с чужим кодом, с самописными CMS.
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Fluder/portfolio/
Контакты:
Skype: imfluder
ICQ: 6-166-857
тел.: +38(093)611-6318
e-mail: [email protected]
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$800
0 баллов
12 лет назад
Человек взялся делать интернет сайт, прошёл месяц но я так и ничего не увидел. Делайте выводы.
$15
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена в срок, работой полнастью доволен. Рекомендую как ответственного исполнителя - знающего свое дело.
$200
0 баллов
12 лет назад
Максим взял заказ и в течение 2-ух недель не выходил на связь, ссылаясь на отсутствие интернета. На сегодняшний момент (прошло 3 недели) он так и не предоставил никаких результатов работы, сроки сорваны. При этом в скайпе и на сайте он онлайн достаточно часто, и завявки по другим тендерам рассылает успешно. Крайне не советую иметь дело с исполнителем.
$10
10 баллов
12 лет назад
Максим работает очень ответственно, выполнил все в срок, работой Максима - очень доволен. Будем сотрудничать постоянно!
Веб-программирование
3 отзыва(-2)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга