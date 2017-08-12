Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5.

Skype: the_blood_raven

О компании :

Делаю работы быстро и качественно .

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3,

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Администрирование проектов

Оптимизация (SEO/SMM)

Создание планов развития

Веб-дизайн

Исследование рынка и опросы

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: