Fomi4ev

Александр Fomi4ev

 
29 летУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5.

Skype: the_blood_raven

О компании :

Делаю работы быстро и качественно .

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3,
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
  • Администрирование проектов
  • Оптимизация (SEO/SMM)
  • Создание планов развития
  • Веб-дизайн
  • Исследование рынка и опросы
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney
  • Western Union.
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