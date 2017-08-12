Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5.
Skype: the_blood_raven
О компании :
Делаю работы быстро и качественно .
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3,
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- Администрирование проектов
- Оптимизация (SEO/SMM)
- Создание планов развития
- Веб-дизайн
- Исследование рынка и опросы
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney
- Western Union.
Портфолио
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