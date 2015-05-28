FoxDim

Дмитрий Федоров FoxDim

 
44 годаРоссия/Ярославль
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качество прежде всего

Меня зовут Дмитрий Фёдоров, я профессиональный дизайнер с опытом работы в вебе более 8 лет. Моя основная специализация дизайн сайтов, веб-баннеров и сайты под ключ. Так же я делаю дизайн полиграфии.

Всегда готов обсудить Ваши предложения и ответить на вопросы, обращайтесь.

Так же можете посетить мою страницу с более полным списком работ и просмотреть отзывы здесь: http://freelance.ru/users/FoxDim

партнерский проект: http://qled.ru

Приятного Вам просмотра!

Дизайн сайта
Портфолио
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Баннеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $400
от 4 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга