Качество прежде всего

Меня зовут Дмитрий Фёдоров, я профессиональный дизайнер с опытом работы в вебе более 8 лет. Моя основная специализация дизайн сайтов, веб-баннеров и сайты под ключ. Так же я делаю дизайн полиграфии.

Всегда готов обсудить Ваши предложения и ответить на вопросы, обращайтесь.

Так же можете посетить мою страницу с более полным списком работ и просмотреть отзывы здесь: http://freelance.ru/users/FoxDim

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Приятного Вам просмотра!