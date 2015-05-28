Качество прежде всего
Меня зовут Дмитрий Фёдоров, я профессиональный дизайнер с опытом работы в вебе более 8 лет. Моя основная специализация дизайн сайтов, веб-баннеров и сайты под ключ. Так же я делаю дизайн полиграфии.
Всегда готов обсудить Ваши предложения и ответить на вопросы, обращайтесь.
Так же можете посетить мою страницу с более полным списком работ и просмотреть отзывы здесь: http://freelance.ru/users/FoxDim
партнерский проект: http://qled.ru
Приятного Вам просмотра!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ItalShop211 просмотров
- Компания БизнесСофт160 просмотров
- Русский медведь175 просмотров
- Ярославский ЛВЗ264 просмотра
- Интернет контроль сервер195 просмотров
- Буклет компании А-Реал Консалтинг208 просмотров
- Окская слобода151 просмотр
- Происходение фамилии159 просмотров
- Журнал Sales business154 просмотра
- Тренажеры Diadora144 просмотра
- Металлоискатели X-TERRA155 просмотров
- Баннер компании ТМК170 просмотров
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $400
от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга