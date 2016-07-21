Копирайтер/рерайтер/редактор/корректор
Есть опыт в корректировании, редактировании, копирайте, рерайте.
Могу писать на любую тему. Предпочтения: туризм, спорт, здоровый образ жизни, кино, музыка.
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Портфолио
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- Как выбрать арбуз148 просмотров
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- 5 летних танцев112 просмотров
- Баня летом115 просмотров
- Йога с ребёнком138 просмотров
- Что необходимо знать новичку о пилатесе163 просмотра
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- Что такое монодиеты122 просмотра
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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