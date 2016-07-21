FredWeasley

Саида FredWeasley

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтер/рерайтер/редактор/корректор

Есть опыт в корректировании, редактировании, копирайте, рерайте.

Могу писать на любую тему. Предпочтения: туризм, спорт, здоровый образ жизни, кино, музыка.

Портфолио
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Копирайтинг
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от $2
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга