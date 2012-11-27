Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Валентин предельно оперативно и качественно решил поставленную задачу, помог с интегрированием и смежными задачами. Крайне быстрая интерактивность. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно изъясняется в задачах и легко идёт на компромиссные решения. Очень приятно было работать а главное своевременно получить оплату
Прикладное ПО
1 отзыв
от $100
от 7 дней
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