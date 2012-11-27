FreedomHex

Валентин FreedomHex

 
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ForkMedia
Денис 
41 годГермания
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
C# -реализация кодирования текста с помощью base64
Валентин предельно оперативно и качественно решил поставленную задачу, помог с интегрированием и смежными задачами. Крайне быстрая интерактивность. Продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик. Грамотно изъясняется в задачах и легко идёт на компромиссные решения. Очень приятно было работать а главное своевременно получить оплату
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
от $100
от 7 дней
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