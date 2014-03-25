Контент-менеджер
Примеры части работы можно посмотреть в
профиле на https://www.fl.ru/users/grown-up/ там в основном поддержка сайтов - поддержка и обновление сайтов.
Работаю с текстовым и графическим контентом, готовлю графику для веб.
Разрабатывал сайты с нуля на базе CMS MODx - от дизайна, верстки, заливки, настройки на хостинге, настройке баз данных, дальнейшей поддержки ресурсов.
Базово html, css.
Работаю на Mac OS X - соответственно все приложения используются маковские.
Опыт работы более 10 лет.
Интересны долгосрочные проекты, постоянные заказы, работа с веб-студиями.
С уважением, Андрей.
Портфолио
- Работа в websait.spb.ru157 просмотров
- Редизайн сайта ВЕЛОТУРИСТ229 просмотров
- Редизайн и обновление платформы - Сайт велотуристо240 просмотров
Наполнение сайтов
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