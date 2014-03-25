Контент-менеджер

Примеры части работы можно посмотреть в

профиле на https://www.fl.ru/users/grown-up/ там в основном поддержка сайтов - поддержка и обновление сайтов.

Работаю с текстовым и графическим контентом, готовлю графику для веб.

Разрабатывал сайты с нуля на базе CMS MODx - от дизайна, верстки, заливки, настройки на хостинге, настройке баз данных, дальнейшей поддержки ресурсов.

Базово html, css.

Работаю на Mac OS X - соответственно все приложения используются маковские.

Опыт работы более 10 лет.

Интересны долгосрочные проекты, постоянные заказы, работа с веб-студиями.

С уважением, Андрей.