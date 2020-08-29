Необходимо реализовать подобный сайт в приложении( не вьюха) с простейшим функционалом, как на сайте https://bonus-top.site
Александр Фролов FrolovS95FrolovS95
30 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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