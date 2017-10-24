Видеомонтаж

Осуществление монтажа видео различных форматов с наложением звука, монтажа звука. Подбор видео в интернете, рабоа с программами MS Office, графические редакторы (Adobe Photoshop), видеоредакторы ( Adobe Premiere, Sony Vegas, VirtualDub, Windows Movie Maker), аудиоредакторы (Sony Sound Forge), Dreamweaver CS3, CadFeco, WordPress, Notepad++.фото, видео.

Изменение дизайна сайта.

Наполнение, редактирование текстов, написание новостных блоков.