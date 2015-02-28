FusionBY

Егор FusionBY

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Баннер, изображение на главную страницу сайта.

    $10

    Задача:   1. Нарисовать баннер на страницу услуги "Выездная регистрация брака". Описание: Сайт: asvadeb.by Есть сайт свадебной тематики - "Организация свадеб под ключ". Есть несколько видов услуг. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для свадебного агентства

    $50

    Всем добрый день! Необходимо разработать логотип для свадебного агентства. Основной род деятельности: организации свадеб и торжественных мероприятий. 1. Название компании: Ателье Свадеб (используем только кириллицу)2. Общие сведения, предпочтения: Охват рынка максимальный, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Баннер, изображение на главную страницу сайта.
Все отлично! Спасибо за интересный конкурс.
Отличная работа. Спас конкурс за 2 дня до окончания. Спасибо!
Ответный отзыв
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для свадебного агентства
Победа в конкурсе. Очень приятно за выбор моей работы, оплата за конкурс моментальная. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем уже не в конкурсах.
Спасибо за логотип! Все в меру оригинально и лаконично. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
k-kondakov
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Мобильная адаптивная верстка для joomla 3.0
Joomla
Всё на высшем уровне. Задача поставлена чётко, проблем не возникло, оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Очень коммуникабельный, ответственный исполнитель. Все было сделано качественно и в срок. Нет проблем со связью, в течение дня можно оперативно внести корректировки или дополнения. Заказ: Адаптивная мобильная версия сайта.
Ответный отзыв