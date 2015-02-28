Задача: 1. Нарисовать баннер на страницу услуги "Выездная регистрация брака". Описание: Сайт: asvadeb.by Есть сайт свадебной тематики - "Организация свадеб под ключ". Есть несколько видов услуг. ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $10Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Всем добрый день! Необходимо разработать логотип для свадебного агентства. Основной род деятельности: организации свадеб и торжественных мероприятий. 1. Название компании: Ателье Свадеб (используем только кириллицу)2. Общие сведения, предпочтения: Охват рынка максимальный, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Объект: dviprom.by CMS: joomla 3.0, шаблон партирован с joomla 1.5, поэтому нету стандартной мобильной верстки. Нужна адаптивная верстка для мобильных устройств, планшетов и т.д. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача максимум: Нужен парсер следующего сайта: dresslink.com Значит парсим: 1) Ссылка 2) Наименование 3) Артикул 4) Цена + (стоимость доставки данного товара по РФ) 5) Наличие ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Спасибо за интересный конкурс.
Ответный отзыв
Отличная работа. Спас конкурс за 2 дня до окончания. Спасибо!
$50
10 баллов
9 лет назад
Победа в конкурсе. Очень приятно за выбор моей работы, оплата за конкурс моментальная. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем уже не в конкурсах.
Ответный отзыв
Спасибо за логотип! Все в меру оригинально и лаконично. Рекомендую для сотрудничества!
$50
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Joomla
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Ответный отзыв
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